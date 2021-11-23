В Челябинске крупный жилой массив остался без отопления

Часть Металлургического района Челябинска осталась без отопления.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, из-за технологического нарушения на тепловой сети проблемы возникли в северной части района. Под отключение попали 69 многоквартирных и 8 частных домов, 4 детских сада, 3 учебных заведения по улицам Шоссе Металлургов и Румянцева, а также жилые дома частного сектора по улицам Бородинская, Ушакова, Мира, 2-ой Пятилетки и Полтавской.

«В настоящий момент на месте работает 4 аварийные бригады МУП «ЧКТС» и 8 единиц техники. По Шоссе Металлургов уже ведется монтаж трубопровода, теплоснабжение будет восстановлено сегодня в 15:00. По улице Румянцева прокачивается лоток теплотрассы для устранения повреждения, возобновить подачу тепла планируется сегодня в 18:00», – уточнили в мэрии.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»