Жители Копейска заявили об экологической катастрофе: из-за аварии фекалии разлились в жилом микрорайоне

В копейском микрорайоне «Премьера» произошла авария на канализационной насосной станции. Фекальные воды разились и заполнили открытые ямы, выкопанные для сбора стоков. Одна из них распложена рядом с помещением, в котором находится электрооборудование.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , сообщение об аварии и фотографии в группе ««Текслер, помоги!» в сосцетях вчера утром опубликовала Светлана Латыпова. В администрации Копейска ей ответили: «Собственником сетей является АО «Квартал», соответственно это зона ответственности управляющей компании. Информация об аварии передана в управление городского хозяйства». Однако к вечеру ситуация кардинальным образом не изменилась: «К сожалению не устранена авария в полном объёме. Ямы, которые выкопали для сточных вод, стоят полные, – констатировала Светлана Латыпова. – Время 18:20. Это экологическая катастрофа!!!»

Чиновники пока ничего не ответили. Зато пользователь соцсетей Павел Всеволодович уточнил: «Собственником сетей является АО «Квартал». Соучредителем юрлица является администрация Копейского городского округа. Сети «Премьеры» являются частью городских сетей водоснабжения и водоотведения. В нарушение требований ч.2 ст.42, 416-ФЗ, по состоянию на ноябрь 2021 года, администрацией КГО не осуществлена полная инвентаризация водопроводных и канализационных сетей участвующих в водоснабжении и водоотведении (транспортировке воды и сточных вод), не утверждена схема водоснабжения и водоотведения части городских сетей, расположенных в микрорайоне «Премьера».

Копейск, Ольга Арсентьева

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