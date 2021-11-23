На Южном Урале на фоне роста заболеваемости коронавирусом закрывают ковидные отделения

В Челябинской области за сутки выявлено 632 новых случаев коронавируса. Несмотря на то, что число заболевших продолжает расти, в области закрывают ковидные госпитали. На прошлой неделе отделения для коронавирусных больных закрыли в и Верхнеуральске и Еткуле, одной из больниц Чебаркуля, в ГКБ № 1 Коркино и кожно-венерологическом диспансере № 4 в Магнитогорска.

На этой неделе прекратят работу коивдные подразделения в Челябинском областном госпитале ветеранов войн, горбольнице № 3 Магнитогорска, горбольнце № 3 Миасса и горбольнице Копейска, а также в Аше и Долгодеревенском.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 30 зараженных. Отметим, что показатель смертности не меняется уже более месяца: с 21 октября ежедневно сообщается о 29 или 30 летальных исходах, что довольно странно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 124 тысячи 46 инфицированных. 6 тысяч 200 из них умерли (непосредственно от инфекции – 4 тысячи 926).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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