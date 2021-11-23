В мэрию Миасса пришли силовики

В администрации Миасса проходят обыски.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники силовых структур нагрянули в мэрию Миасса утром вторника, 23 ноября.

Чиновники факт визита подтвердили, но от дальнейших комментариев пока воздерживаются. Вероятно, следственные мероприятия проходят в рамках расследования о превышении должностных полномочий.

Источники в мэрии не исключают, что речь идет о махинациях с земельными участками, на которых располагается горнолыжный курорт «Солнечная долина», ставший камнем преткновения в отношениях властей города и собственника ГЛК Олегом Сиротиным.

Конфликт между действующей администрацией и предпринимателем разгорелся после того, как на территории ГЛК был построен банный комплекс. Чиновники отказались вводить его в эксплуатацию, заявив, что он находится на землях сельскохозяйственного назначения.

Инвесторы в защиту своей позиции пытались апеллировать к генплану поселка Сыростан, принятому в 2015 году – на территории этого поселка и располагается ГЛК. Но оказалось, что тот не был своевременно поставлен на кадастровый учет, а согласно старому генплану земельные участки, действительно, значатся как земли сельхозназначения (а не туризма, как настаивают бизнесмены).

На конфликт муниципальных властей и коммерсантов наложилась и экологическая составляющая: общественники не раз обвиняли комплекс в угрозе загрязнения Атлянской поймы, являющейся питьевым источником.

Челябинск, Виктор Елисеев

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