В мэрию Миасса пришли силовики

В администрации Миасса проходят обыски.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники силовых структур нагрянули в мэрию Миасса утром вторника, 23 ноября.
Чиновники факт визита подтвердили, но от дальнейших комментариев пока воздерживаются. Вероятно, следственные мероприятия проходят в рамках расследования о превышении должностных полномочий.
Источники в мэрии не исключают, что речь идет о махинациях с земельными участками, на которых располагается горнолыжный курорт «Солнечная долина», ставший камнем преткновения в отношениях властей города и собственника ГЛК Олегом Сиротиным.
Конфликт между действующей администрацией и предпринимателем разгорелся после того, как на территории ГЛК был построен банный комплекс. Чиновники отказались вводить его в эксплуатацию, заявив, что он находится на землях сельскохозяйственного назначения.
Инвесторы в защиту своей позиции пытались апеллировать к генплану поселка Сыростан, принятому в 2015 году – на территории этого поселка и располагается ГЛК. Но оказалось, что тот не был своевременно поставлен на кадастровый учет, а согласно старому генплану земельные участки, действительно, значатся как земли сельхозназначения (а не туризма, как настаивают бизнесмены).
На конфликт муниципальных властей и коммерсантов наложилась и экологическая составляющая: общественники не раз обвиняли комплекс в угрозе загрязнения Атлянской поймы, являющейся питьевым источником.
Челябинск, Виктор Елисеев
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