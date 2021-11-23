Вопрос о тотальном введении QR-кодов рассмотрят на этой неделе

Законодательное собрание Челябинской области намерено рассмотреть вопрос о тотальном введении QR-кодов 25 ноября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на обсуждение будет вынесен проект постановления «О проекте федерального закона № 17357-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и проекте федерального закона № 17358-8 «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации».

С докладом по этому вопросу должен выступить председатель комитета ЗСЧО по социальной политике Сергей Буяков.

Проект предусматривает введение с 1 февраля 2022 года порядка, согласно которому попасть в места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли можно будет только, предъявив QR-код вакцинированного или переболевшего, либо медотвод от вакцинации. Исключение предусмотрено только для магазинов с продуктами и товарами первой необходимости и аптек.

Во всех остальных местах массового посещения наряду с QR-кодом (либо медотводом) нужно будет предъявлять документ, удостоверяющий личность – без него вход будет закрыт. Отрицательный результат ПЦР-теста в качестве «входного билета» с 1 февраля работать не будет.

Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, должны принять органы региональные власти.

Срок действия QR-кодов вакцинированных и переболевших будет устанавливать федеральное правительство.

Предполагается, что новый порядок будет действовать до 1 июня 2022 года.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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