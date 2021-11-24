24 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

09:45 Челябинск – Онлайн-лекция кандидата филологических наук Александраа Полушкин, посвященная шотландской литературе: к юбилеям Вальтера Скотта, Джеймса Макферсона и Арчибальда Кронина (Челябинская областная Публичная библиотека, трансляция в социальных сетях и на YouTube-канале библиотеки)