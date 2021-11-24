24 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

24.11.2021, среда
-
09:45 Челябинск – Онлайн-лекция кандидата филологических наук Александраа Полушкин, посвященная шотландской литературе: к юбилеям Вальтера Скотта, Джеймса Макферсона и Арчибальда Кронина (Челябинская областная Публичная библиотека, трансляция в социальных сетях и на YouTube-канале библиотеки)
-
10:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Бизнес в эпоху пандемии: QR-коды и меры поддержки» (пресс-центр «Гранада Пресс»)
-
11:00 Челябинск – VIII Областные Рождественские образовательные чтения «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность». (Исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183, вход напротив «Уральской молнии»)
-
11:00 Челябинск – Литературно-игровое занятие «Как Дед Мороз на свет появился» (детская библиотека №5, ул. Калининградская, 23А)
-
11:00 Челябинск – Тематический час «Где живет витаминка?" (детская библиотека №7, ул. Машиностроителей, 42)
-
11:30 Челябинск – Детская литературная студия им. Л.А. Преображенской (детская библиотека №10, Комсомольский пр., 41)
-
15:00 Челябинск – Мастерилка: «Подарки для Деда Мороза» (детская библиотека №3 им. Василия Кузнецова, ул. Артиллерийская, 106)
-
15:00 Челябинск – «Веселый карандаш»: рисуем времена года (детская библиотека №13, Шоссе Металлургов, 53А)
-
16:00 Челябинск – Вечер творчества «Наполним музыкой сердца», посвященный 90-летию советского, российского эстрадного певца и актера Льва Барашкова (детская библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41). При посещении мероприятия необходимо наличие QR-кода
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube