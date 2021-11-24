Челябинская область вошла в число 15 регионов с самыми недисциплинированными работниками

Южный Урал – на 14 месте в стране по увольнениям за нарушение трудовой дисциплины

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинской области за нарушение трудовой дисциплины увольняют вдвое чаще, чем в целом по России.

Служба исследований российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провела анализ причин увольнений работниками в России, и выяснила, что самыми распространенными являются уходы по собственному желанию, которые в настоящее время достигли пиковых показателей за всю историю наблюдений. Анализ составлен на основе ежеквартальных опросов настроений работников на рынке труда, в которых принимают участие не менее 20 тысяч респондентов по всей стране.

Летом и осенью 2021 года зафиксирован пик увольнений по собственному желанию: доля этой причины по России в целом составила 61% во 2 квартале текущего года и 59% – в третьем. По Челябинской области показатели чуть ниже – 59% и 58% соответственно (а рекорд был в 4 квартале 2019 года, 63%). Причинами такого решения участники опроса называют личную неудовлетворенность уровнем зарплаты, атмосферой в коллективе, руководством и прочее.

Лидерами по увольнениям по собственному желанию осенью 2021 года стали работники, занятые в сфере продаж (68%), на производстве, в автомобильном бизнесе, туризме и общепите (по 64%). Реже остальных по собственному желанию покидают компанию-работодателя студенты и молодые специалисты (49%) и сотрудники безопасности (50%).

Среди регионов в топ-15 вошли работники из Ульяновской (76%), Брянской и Белгородской областей (по 67% в каждой области). Челябинская область по доле уволившихся по собственному желанию в 3 квартале текущего года заняла 29 место в стране.

Причиной, показавшей рекордное снижение, стало увольнение по сокращению штатов – если во втором и третьем квартале 2020 года на эту причину в России приходилось каждое пятое (20%) увольнение, то по итогам третьего квартала 2021 года они составляют всего 7%, в Челябинской области – 18-24% и 6% соответственно. Это минимальное значение с 2015 года.

Чаще всего – от каждого десятого до почти каждого пятого – осенью текущего года сталкиваются с увольнениями по сокращению штата работники банков (17%), сферы безопасности (14%), инсталляции и сервиса (13%), закупок (13%), добычи сырья (11%), бухгалтерии (10%), строительства (10%) и управления персоналом (10%).

В региональном разрезе чаще других оказывались без работы из-за сокращений респонденты из Липецкой, Самарской, Калужской областей и Пермского края (по 10% в каждом регионе). Челябинская область в данном рейтинге – на 26 месте (6%).

Число увольнений в связи с реорганизацией компании также снизилось за год – с 8% в 3 квартале 2020 года до 6% осенью 2021 года по России в целом и с 6% до 3% по Челябинской области. Примечательно, что по этой причине приходится покидать работу каждому пятому (20%) топ-менеджеру. Также в связи с реорганизацией увольняется каждый десятый (10%) работник в сферах добычи сырья, безопасности и закупок.

Среди регионов данная причина чаще всего встречается во Владимирской области (9%) и в Рязанской области, а также в Москве (по 8%). Челябинская область – на 39 месте (3%).

Доля увольнений за нарушение трудовой дисциплины падает в течение года – в I полугодии 2020 на них приходилось 1% случаев в России, начиная с третьего квартала по настоящее время – доля находится на уровне 0,4%. В Челябинской области данный показатель, как и год назад, держится на уровне 1%, это 14 место в стране. Чаще всего увольнения по этой причине случаются в Кировской и Смоленской областях (по 2%)

Также стабильно низкой остается доля увольнений за невыполнение плана, рабочих задач – за год она не изменилась и находится на уровне 0,6% по стране в целом и на уровне 1% по Челябинской области, однако это 16 место среди всех регионов. Чаще всего увольнения по этой причине встречаются в Вологодской и Пензенской областях (по 2%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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