Уральские металлурги представят новый уровень контроля за процессом платежей

ММК поделится опытом формирования Новый уровень системы контроля за процессом платежей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», компания принимает участие в XVI Международном Форуме корпоративных казначеев, организованном группой «Просперити Медиа» и порталом CFO-Russia.ru.

С докладом на тему «Как построить систему контроля за процессом платежей в группе компаний» выступит начальник управления финансовых ресурсов ПАО «ММК» Мария Никулина. В Группе ПАО ММК» работа в этой сфере выстроена на высоком профессиональном уровне: контроль за платежами осуществляется при помощи единой корпоративной информационной системы на базе Oracle и системы электронного документооборота АТАЧ – инновационной разработки, созданной для управления ЭДО и корпоративными коммуникациями.

Эффект от применения комплексного подхода к построению контрольной функции очевиден – это и снижение трудозатрат за счет автоматизации и создания непрерывной «цепочки» формирования заявки на платеж, и полная прозрачность с возможностью контроля каждого этапа бизнес-процесса, и полнота отражения данных в системе, исключение рисков отсутствия проверок и проведения платежа вне контрольной среды и др.

В числе других ключевых тем форума: управление рисками в казначействе, новые инструменты моделирования и прогнозирования, хеджирование товарных и валютных рисков, управление проектами в финансовой сфере.

Челябинск, Виктор Елисеев

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