Усть-Катавские вагоностроители лишились многомиллиардного контракта

Московский метрополитен расторг контракт на поставку 90 вагонов производства УКВЗ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Московский метрополитен инициировал расторжение контракта с ТД «СТМ» на поставку низкопольных трамваев производства Усть-Катавского вагоностроительного завода (входит в корпорацию «Роскосмос»).

Контракт на поставку 90 низкопольных односекционных вагонов для метрополитена МУП «Мосгортранс» заключил с компанией, входящей в бизнес-империю Дмитрия Пумпянского, в октябре 2020 года. Его общая стоимость составила 11 миллиардов рублей.

Согласно условиям контракта, ТД «Синара – транспортные машины» должен был поставить москвичам до мая 2022 года 90 вагонов, произведенных на УКВЗ. Кроме того, завод получил бы договор на обслуживание своих трамваев и течение последующих 30 лет. Первую партию в 30 трамваев метрополитен должен был получить до конца этого года, но получил всего один. Это и стало поводом для расторжения отношений.

Отметим, что УКВЗ обязался также поставить 30 вагонов для обслуживания пассажиров Челябинска.

На днях стало известно о грядущем сокращении порядка 100 сотрудников. Руководство УКВЗ объясняет это реорганизацией производства.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»