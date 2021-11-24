Власти Сосновского района отказались строить дорогу и мост к деревне, запираемой водой каждую весну

Администрация Сосновского района не смогла оспорить решение суда, обязывающее построить мост и дорогу для жителей деревни Заварухино.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, судебные разбирательства с чиновниками начались после того, как надзорное ведомство Сосновского района провело проверку по публикациям СМИ о нарушениях прав жителей деревни Заварухино в период паводка.

Тогда и было установлено, что в результате обильного таяния снега весной 2021 года произошел подъем уровня воды в реке Зюзелга. В результате она затопила насыпную дорогу в районе железобетонного моста, соединяющего деревню Заварухино и поселок Есаульский.

При этом данное сооружение является единственным транспортным сообщением деревни с другими населенными пунктами района. Между тем, отсутствие такой связи может сказаться на жизнеобеспечении населения. К тому же проезжая часть дороги до сооружения через реку не имеет твердого покрытия, зато богата многочисленными провалами и просадками.

В связи с неисполнением требований прокурора о решении вопроса строительства автомобильных дорог на проблемных участках, в суд было направлено исковое заявление к администрации Сосновского района о возложении обязанности построить автодороги от деревни Заварухино до поселка Есаульский, переправы через реку Зюзелга, а также моста, связывающего деревню и поселок.

Районный суд иск прокуратуры удовлетворил, обязав местные власти в течение трех лет после вступления решения суда в законную силу организовать строительство автомобильной дороги и мостового сооружения.

Не согласившись с решением, чиновники обжаловали его в вышестоящую инстанцию.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Челябинского областного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчика – без удовлетворения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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