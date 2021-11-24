Еще 29 южноуральцев скончались от COVID-19

В Челябинской области зафиксировали 625 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 24 ноября подтвержден 123 тысячи 414 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 625 новых подтверждений заражения коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки выписаны 658 человека. ️Больных COVID-19 – 18 тысяч 33 южноуральца.

Умерли 29 человек, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 6 тысяч 229 больных коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 4 тысячи 955).

Челябинск, Виктор Елисеев

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