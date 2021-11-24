В Магнитогорске двух полицейских задержали при получении взятки

В Челябинской области двое сотрудников полиции подозреваются в вымогательстве взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено в отношении начальника структурного подразделения районного отдела полиции в Магнитогорске и подчиненного ему сотрудника, подозреваемых в вымогательстве взятки.

По версии следствия, в ноябре текущего года в Магнитогорске полицейские предложили горожанину заплатить им 1,3 миллиона рублей. В противном случае они грозили дать ход уголовному расследованию о незаконном сборе им сведений о частной жизни. После передачи силовикам части требуемой суммы в полмиллиона рублей, мужчина обратился с заявлением в следственные органы.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Челябинской области и управления собственной безопасности регионального ГУ МВД.

Полицейские задержаны в порядке статьи 91 УК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»