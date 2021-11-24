Экс-начальника отдела судебных приставов Магнитогорска подозревают в получении взятки

В Челябинской области бывший начальник районного отдела службы судебных приставов подозревается в получении взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено в отношении бывшего начальника Правобережного районного отдела судебных приставов (Магнитогорск).

По данным следствия, в период 2015-2016 годов мужчина получил более 400 тысяч рублей от местного жителя за оказание общего покровительства при реализации арестованного имущества.

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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