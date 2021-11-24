Министру общественной безопасности Челябинской области подыскали нового зама

В Челябинской области назначили нового замминистра общественной безопасности региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заместителем министра общественной безопасности Челябинской области стала Светлана Клименок. Постановление об этом подписал глава Южного Урала Алексей Текслер.

Ранее Светлана Клименок возглавляла отдел проектирования, организации исполнения, финансового сопровождения проектов и программ МОБ.

Напомним, пост замминистра освободился в октябре нынешнего года, когда Владимир Гусак был повышен до первого замминистра.

Челябинск, Виктор Елисеев

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