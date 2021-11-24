В Челябинске вынесли приговор мужчине, убившему жену во время «изгнания демона»

Нязепетровец убил жену, решив, что в нее вселился демон, и заставил помогать девятилетнюю дочь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинский областной суд освободил от уголовной ответственности 46-летнего жителя Нязепетровска, жестоко расправившегося с супругой и заставившего помогать себе в убийстве девятилетнюю дочь.

Трагедия произошла 11 ноября прошлого года в одной из квартир в Нязепетровске. Мужчина со своей женой привычно выпивали (по словам родственников, спиртным они злоупотребляли частенько, не стесняясь трех дочерей тринадцати, девяти и четырех лет.

В какой-то момент мужчина решил, что в жену вселился демон. И он принялся избивать супругу, нанося удары металлическим совком и ножом. Помогать себе южноуралец заставил оказавшуюся свидетелем происходящего девятилетнюю дочь. Та попыталась успокоить отца, но услышав обещание выбросить ее в окно ударила несколько раз металлическим совком матери по голове. Через какое-то время женщина скончалась от множественных ударов острыми и тупыми предметами. Прибывшие на место преступления полицейские застали труп с месивом вместо лица, из глаза несчастной торчал нож.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство») и части 4 статьи 150 («Вовлечение родителем несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления путем угроз»).

Судмедэксперты признали, что контролировать себя в момент совершения убийства нязепетровец не мог. Медики пришли к выводу, что инкриминируемые ему деяния он совершил в состоянии невменяемости, в остром интоксикационном психозе с искажениями восприятия, бредовыми переживаниями, психомоторным возбуждением и последующей тотальной амнезией происшедшего.

Суд признал мужчину невменяемым и освободил его от уголовной ответственности, приговорив к принудительному лечению в специализированном психиатрическом стационаре.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»