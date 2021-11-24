В Челябинске отменили приговор анархистам по делу о баннере на заборе ФСБ

Приговор по делу челябинских анархистов, получивших реальные сроки, отменили.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 24 ноября, Челябинский областной суд отменил приговор Дмитрию Цибуковскому и Анастасии Сафоновой. Об этом сообщил руководитель общественной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Мера им изменена на запрет определенных действий. Оба освобождены из СИЗО! – рассказал правозащитник. – Защищают адвокаты Ольга и Андрей Лепехины».

Напомним, 9 сентября Центральный районный суд Челябинска приговорил Дмитрия Цибуковского к двум с половиной годам, а его супругу Анастасию Сафонову – к двум годам колонии. Их взяли под стражу в зале суда, признав виновными в хулиганстве по мотивам политической ненависти и вражды.

Челябинских анархистов обвиняли в том, что в 2018 году они вывесили растяжку на заборе областного управления ФСБ в поддержку фигурантов «пензенского дела». Дело дважды прекращали за отсутствием состава преступления, но затем вновь возобновляли.

По версии полиции, они «вызывающе грубо, дерзко и цинично» совершили хулиганство с применением оружия, которым посчитали брошенный на снег файер. Кроме того, Цибуковского и Сафонову обвиняли в вандализме из-за рисунков против пенсионной реформы на трансформаторной будке и бытовке. По этой статье суд освободил их от наказания в связи с истечением срока давности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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