Бывший топ-менеджер структуры мэрии Челябинска предстанет перед судом за взятку в 400 тысяч

В Челябинской области перед судом предстанет бывший главный энергетик муниципального учреждения, обвиняемый в получении взяток.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного энергетика муниципального бюджетного учреждения «Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска», обвиняемого в получении взятки в крупном размере.
По данным следствия, челябинец в 2020 – начале 2021 года получил в общей сложности более 400 тысяч рублей от представителей коммерческих организаций за беспрепятственную приемку работ по контрактам на монтаж и восстановление сетей наружного освещения областного центра.
Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.
Челябинск, Виктор Елисеев
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