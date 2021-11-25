25 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

25.11.2021, четверг

10:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Премия губернатора Челябинской области в сфере государственной национальной политики – 2021. Итоги» (пресс-центр «Гранада Пресс»)

11:00 Челябинск – VIII Областные Рождественские образовательные чтения «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность». (Исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183, вход напротив «Уральской молнии»)

11:00 Челябинск – Заседание Законодательного собрания Челябинской области в режиме ВКС

13:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная 7-му международному фестивалю искусств «МАЧФЕСТ» в Челябинске (ул. Витебская, 4, вход – напротив ресторана «Уголь» на «Белом рынке»)

16:00 Челябинск – Вернисаж выставки «Гвидо Рени и офорт в Италии XVII века» (Картинная галерея Музея изобразительных искусств, ул. Труда, 92А)

18:00 Челябинск – Предпремьерный показ спектакля «Мера за меру» (Молодежный театр, ул. Кирова, 116)

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