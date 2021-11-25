В Златоусте четыре человека стали жертвами газового оборудования

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти четырех местных жителей.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, вечером среды, 24 ноября, в квартире одного из домов Златоуста обнаружены тела мужчины и трех женщин. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на телах не обнаружено.
По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, возможной причиной смерти стала неисправность в работе системы вентиляции газовой колонки для нагрева воды.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Челябинск, Виктор Елисеев
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