В Златоусте четыре человека стали жертвами газового оборудования

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти четырех местных жителей.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, вечером среды, 24 ноября, в квартире одного из домов Златоуста обнаружены тела мужчины и трех женщин. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на телах не обнаружено.

По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, возможной причиной смерти стала неисправность в работе системы вентиляции газовой колонки для нагрева воды.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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