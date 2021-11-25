В Челябинской области выявлено более 600 опасных маршрутов в школу

Более 600 потенциально опасных школьных маршрутов выявлено в текущем году в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном отделении Общероссийского народного фронта, завершен очередной этап мониторинга «Дорога в школу» завершен.

По итогам этой акции 2019-2020 годов было исправлено 492 опасных участка дорог. На контроле остается более 275 опасных участков около школ, где ситуация не решается годами, несмотря на то что муниципальные власти брали на себя обязательства по исправлению недостатков. К ним прибавились новые 296 участков, выявленные в текущем году.

Так, в поселке Бижеляк (Озерский городской округ) школьникам приходится часами ждать возможности вернуться домой: школьного автобуса у них нет, а график рейсов муниципального транспорта идет вразрез учебному расписанию. В итоге, после занятий дети вынуждены долго ждать очередного рейса, который вернет их домой из поселка Новогорный, где находится учебное заведение.

Проблемы у школьников и их родителей начались после того, как школа лишилась собственного автобуса. Оказалось, что власти Озерска передали единственную машину другому учреждению. Теперь детям приходится выбирать как им преодолевать 8 километров пути – идти пешком или часами ждать общественный транспорт.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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