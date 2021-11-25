В Челябинске на дороге у школы неизвестные украли больше 30 решеток ливневой канализации

Власти Челябинска заявили о краже 35 решеток ливневой канализации с только что построенной дороги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, на улице Конструктора Духова украдено 35 решеток ливневой канализации, что создало опасную ситуацию.

«Новая дорога была построена в рекордные сроки. Это социально-важный объект, так как необходим, в первую очередь, для безопасности детей – учеников школы №116», – заявили чиновники.

«Это настоящее кощунство, нельзя подвергать опасности детей ради сомнительной разовой выгоды! Сейчас в школе проводят внеплановые уроки по безопасности, где ребятам рассказывают о сложившейся ситуации и объясняют, как себя вести. Через чаты доводим информацию до родителей, чтобы они были аккуратнее и также предупреждали деток. На восстановление потребуется время, хотя сейчас, конечно, срочные меры приняты – опасные места обозначены подручными средствами. Мы обратились в полицию с просьбой проверить все близлежащие пункты приема металла и держать расследование этого преступления на контроле», – рассказал глава Тракторозаводского района Юрий Кузнецов. Видимо, чиновник не вполне представляет значение слова «кощунства» (в словарях его определяют как «оскорбление религиозной святыни, религиозного чувства», либо «поругание, оскорбление чего-либо дорогого, глубоко чтимого, достойного уважения»).

ООО «АрСак», которое является подрядчиком строительства и пока еще собственником данной дороги, написано заявление в полицию. Ранее его силами уже было восстановлено десять решеток, их приварили, но это не останавливает преступников. За последние дни в общей сложности украдено 35 люков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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