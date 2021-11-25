В суд направлено дело магнитогорца, спровоцировавшего ДТП, в котором погиб его 11-летний сын

Прокуратура Нагайбакского района направила в суд уголовное дело по факту ДТП с гибелью ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Нагайбакского района утвердило обвинительное заключение в отношении жителя Магнитогорска.

11 мая этого года мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-21134 со скоростью не менее 81 километра в час, на автодороге «Поселок Заречный – поселок Балканы» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. После этого машину занесло, она вылетела с дороги и перевернулась.

В результате ДТП 11-летний сын водителя получил травмы, от которых скончался по пути следования в больницу. Впоследствии выяснилось, что мальчик не был пристегнут ремнем безопасности,

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Нагайбакский районный суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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