В Челябинской области экс-руководитель структуры Росспиртпрома пустил налево подлежащее уничтожению спиртное

В суд направлено уголовное дело о совершении преступлений бывшим руководителем структурного подразделения Росспиртпрома в Каслинском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, глава регионального ведомства утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя обособленного структурного подразделения АО «Росспиртпром» «Тюбук». Он обвиняется в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, покушении на незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту, а также продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, в особо крупном размере.

По версии следствия в марте 2021 года мужчина получил от индивидуального предпринимателя взятку в 500 тысяч рублей за предоставление со склада хранящейся алкогольной и спиртосодержащей продукции в количестве 6,2 тысячи бутылок и 2 тысяч литров этилового спирта, подлежащих уничтожению.

В ходе расследования уголовного дела по ходатайству следователя наложен арест на имущество обвиняемого (2 автомобиля, 2 квартиры, земельный участок) и денежные средства на общую сумму около 5,8 миллионов рублей.

Приказом руководителя обвиняемый уволен с должности в связи с утратой доверия.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Каслинский городской суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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