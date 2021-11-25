Число умерших от ковида на Южном Урале приближается к 5 тысячам

В Челябинской области за сутки выявлено 642 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти от 30 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 125 тысяч 323 зараженных. 6 тысяч 259 из них умерли (непосредственно от инфекции – 4 тысячи 985).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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