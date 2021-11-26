26 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

26.11.2021, пятницу
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09:30 Челябинск – Онлайн-брифинг с министром образования и науки Челябинской области Александром Кузнецовым «Образование. Главные итоги 2021 года» (пресс-центр «Гранада Пресс»)
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11:00 Челябинск – VIII Областные Рождественские образовательные чтения «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность». (Исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183, вход напротив «Уральской молнии»)
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11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Пожары в жилых помещениях: статистика, причины, алгоритм действий и профилактика» (пресс-центр «Гранада Пресс»)
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12:00 Челябинск – Стартует Чемпионат России по боксу среди женщин (Дворец спорта «Юность», Свердловский пр., 51)
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15:00 Челябинск – Уроки русского: Почему мы так говорим? (детская библиотека №13, Шоссе Металлургов, 53А)
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17:00 Челябинск – Генеральный прогон экологического спектакля «Русалочка», в котором куклы и декорации сделаны из мусора (в 16:15 – пресс-подход) (ДК ЧЭРЗ, пер. Островского, 8)
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17:30 Челябинск – Праздничный концерт «Спасибо, мама, за любовь» (Клуб микрорайона Шершни, ул. Центральная, 3А). При посещении мероприятия необходимо наличие QR-кода
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18:00 Челябинск – Торжественная церемония открытия Чемпионата России по боксу (Дворец спорта «Юность», Свердловский пр., 51)
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18:00 Челябинск – Праздничный концерт для мам и бабушек (ДК «Новосинеглазово», ул. Челябинская, 7). При посещении мероприятия необходимо наличие QR-кода
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18:00 Челябинск – Праздничный концерт, посвященный Дню матери (ДК «Сокол», пос. Аэропорт, ул. 1-я Увельская, 1). При посещении мероприятия необходимо наличие QR-кода Предпремьерный показ спектакля «Мера за меру» (Молодежный театр, ул. Кирова, 116)
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18:30 Челябинск – Премьера спектакля «Мера за меру» (Молодежный театр, ул. Кирова, 116)
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