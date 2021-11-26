В Челябинске вынесен приговор паре, убившей младенца и инсценировавшей его похищение

В Челябинске вынесен приговор паре, избившей до смерти младенца и инсценировавшей его похищение.

Как уже сообщал «Новый День», 22 октября прошлого года челябинка заявила в полицию о похищении 7-месячного сына. Позже она призналась, что выкинула сына в реку – ребенок якобы умер от врожденной болезни, а она испугалась, что ее обвинят в убийстве. Тело мальчика действительно нашли в реке Миасс.

Следователи выдвинули свою версию: женщина и ее сожитель избили семимесячного ребенка. В результате множественных ударов малыш скончался. Чтобы избавиться от него, пара сбросила ребенка в реку Миасс.

Мужчина вину признал частично, при этом отказался давать показания. Мать ребенка тоже признала вину неполностью.

Обвинение просило признать обоих виновными в совершении преступления по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и назначить мужчине наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, женщине – 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Калининский районный суд удовлетворил ходатайство следствия в отношении матери ребенка, а ее сожителю сократил запрашиваемый срок на 1 месяц: мужчина проведет 9 лет 11 месяцев в колонии строго режима.

Челябинск, Павел Зварзин

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