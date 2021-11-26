Число умерших от ковида в Челябинской области превысило 5 тысяч

В Челябинской области за сутки выявлено 649 новых случаев коронавируса. Среди вновь заболевших 8 школьников.

Региональный минздрав сообщает о смерти от инфекции 30 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 125 тысяч 972 зараженных. 6 тысяч 289 из них умерли (непосредственно от инфекции – 5 тысяч 15).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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