В Челябинской области полицейский на служебном авто сбил пенсионера

Сотрудник полиции Магнитогорска сбил переходившего дорогу мужчину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на улице Советской в Магнитогорске.

67-летний мужчина переходил дорогу, когда на него совершил наезд служебный автомобиль полиции. Информацию о ДТП подтвердили в ГУ МВД по Челябинской области.

По информации представителей силового ведомства, пенсионер переходил дорогу в неустановленном месте. За рулем автомобиля находился сотрудник одного из подразделений УМВД по Магнитогорску. Согласно результатам медосвидетельствования, он был трезв.

Пострадавшему горожанину назначено амбулаторное лечение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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