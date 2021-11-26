Пожилой челябинец выпал из окна больницы

В Челябинске из окна больницы упал пенсионер.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла ночью 25 ноября в областной клинической больнице №3 на проспекте Победы в Челябинске.
Тело 76-летнего пациента медицинского учреждения нашли под окнами одного из корпусов. По предварительным данным, он выпал с седьмого этажа больницы. Известно, что мужчина страдал от тяжелого заболевания.
В настоящее время устанавливаются подробности трагедии.
Челябинск, Виктор Елисеев
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