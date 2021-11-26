В Магнитогорске больше десятка трамвайных маршрутов изменил схему движения

Власти Магнитогорска изменили схему движения одиннадцати трамвайных маршрутов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Магнитогорска, в связи с заменой контактной сети по улице Ленинградской от улицы Горького до улицы Октябрьской 27 ноября и 28 ноября с 09:30 до 13:30 будет прекращено движения электротранспорта по улице Ленинградской от улицы Советской до улицы Октябрьской.

Трамвайные маршруты будут следовать по следующим направлениям:

№№ 4, 4Б – конечный пункт «Полевая» – ООТ «Броневая» – Центральный переход – улица Комсомольская – улица Советская – улица Грязнова – Южный переход – конечный пункт «Полевая»;

№№ 8, 4А – конечный пункт «Полевая» – Южный переход – улица Грязнова – улица Советская – улица Комсомольская – Центральный переход – ООТ «Броневая» – конечный пункт «Полевая»;

№ 6 – ООТ «Зеленый рынок» – улица Советская – улица Грязнова – проспект Карла Маркса – улица Комсомольская – Центральный переход – ООТ «Броневая» – Южный переход – улица Грязнова – улица Советская – ООТ «Зеленый рынок»;

№ 7 – конечный пункт «Коробова» – улица Труда – улица Советская – улица Галиуллина – проспект Карла Маркса – Южный переход – улица Зеленцова – Центральный переход – улица Комсомольская – проспект К.Маркса – улица Галиуллина – улица Советская – улица Труда – конечный пункт «Коробова»;

№ 9 – конечный пункт «Коробова» – улица Труда – улица Советская – улица Галиуллина – проспект Карла Маркса – улица Комсомольская – Северный переход – конечный пункт «ЛПЦ» и обратно;

№ 12 – конечный пункт «Зеленый лог» – улица Советская – улица Комсомольская – Северный переход – конечный пункт «ЛПЦ» и обратно;

№ 20 – конечный пункт «Зеленый лог» – улица Советская – улица Галиуллина – проспект Карла Маркса – Южный переход – улица Зеленцова – Центральный переход – улица Комсомольская – проспект Карла Маркса – улица Галиуллина – улица Советская – конечный пункт «Зеленый лог»;

№ 23 – ООТ «Зеленый рынок» – улица Советская – улица Грязнова – проспект Карла Маркса – улица Московская – улица Комсомольская – проспект Карла Маркса – улица Грязнова – улица Советская – ООТ «Зеленый рынок»;

№ 33 – конечный пункт «Зеленый лог» – улица Советская – улица Грязнова – Южный переход – ООТ «Броневая» – Центральный переход – улица Комсомольская – проспект Карла Маркса – улица Грязнова – улица Советская – конечный пункт «Зеленый лог».

Челябинск, Виктор Елисеев

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