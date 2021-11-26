Чиновница челябинского минтарифа отделалась условным сроком за помощь в повышении тарифа на электроэнергию

В Челябинской области вынесен приговор в отношении бывшего начальника отдела регионального министерства.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, бывший начальник отдела регулирования тарифов на услуги субъектов естественных монополий министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области признана виновной в получении взятки.

Установлено, что в ноябре 2019 года чиновница получила через посредника 50 тысяч рублей от директора коммерческой организации за подготовку материалов, обосновывающих установление выгодных ему тарифов на услуги по передаче электроэнергии.

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

Суд приговорил экс-чиновницу к 2 годам лишения свободы условно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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