Топ-менеджер челябинского предприятия отправится в колонию за коммерческий подкуп

В Челябинской области руководящий сотрудник коммерческой компании признан виновным в коммерческом подкупе.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, суд признал замначальника службы экономической безопасности предприятия, расположенного на территории Челябинска, виновным в получении коммерческого подкупа.

По версии следствия, в 2018-2020 годах мужчина получил от представителей организаций-подрядчиков незаконное вознаграждение в сумме более 5 миллионов рублей за обеспечение своевременного приема и оплаты за произведенные работы.

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, осуществлявшими оперативное сопровождение по уголовному делу.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафа в 10 миллионов рублей.

Известно, что речь идет о компании «Донкарб Графит», выпускающей продукцию, в том числе, для атомной и оборонной промышленности.

В августе этого года был осужден подельник челябинца – технический директор предприятия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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