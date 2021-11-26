На четырех проблемных перекрестках Челябинска меняют схему движения

В Челябинске меняется схема движения на 4 перекрестках.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, по результатам мониторинга трафика в рамках реализации транспортной реформы общественного транспорта на четырех проблемных перекрестках по Свердловскому проспекту и проспекту Победы меняется схема организации дорожного движения. В первую очередь это делается для ликвидации очагов аварийности.

В рамках заключенного контракта подрядчиком комитета дорожного хозяйства выполняются работы по оптимизации организации дорожного движения и светофорного регулирования в части установки дополнительных секций светофоров и изменения дорожных знаков над проезжей частью (5.15.2 – «Движение по полосам») на следующих перекрестках:

проспект Победы – ул. Косарева;

проспект Победы – ул. Чичерина;

Свердловский проспект – ул. Либкнехта;

Свердловский проспект – ул. Сони Кривой.

«Данные изменения позволят снизить число конфликтных точек по типу пересечения и задержки движения, обеспечить бесконфликтное выполнение маневра левого поворота, увеличить пропускную способность общественного транспорта и оптимизировать движение в целом. Работы будут завершены до середины декабря текущего года», – уточнили в пресс-службе городской администрации.

Участников дорожного движения просят быть внимательными и учитывать изменения при планировании своих маршрутов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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