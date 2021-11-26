Проект «Умный город» закончился для первого вице-мэра Сатки уголовным делом

Первый вице-мэр Сатки стал фигурантом уголовного дела.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», СКР возбудил уголовное дело по в отношении первого заместителя главы Саткинского района Павла Баранова, подозреваемого в получении взятки. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.

Расследование связано со злоупотреблениями в ходе реализации проекта «Умный город», одним из лидеров которой в регионе еще совсем недавно была признана Сатка: муниципалитет признали самым «умным городом» Челябинской области.

Следователи подозревают, что в декабре 2019 года чиновник получил от замдиректора регионального филиала ПАО «Ростелеком» 100 тысяч рублей за обеспечение общего покровительства при реализации проекта. Интересно, что этот пост в то время занимал Олег Извеков, обвиняемый в настоящее время в получении взятки, уже будучи в должности замглавы Челябинска по экономике.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»