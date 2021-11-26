На Урале одни магазины штрафуют за попытку сократить торговые залы, в других – без масок даже кассиры

В Челябинской области магазин известной сети попытался обойти требование властей о введении QR-кодов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Магнитогорска, в городе составлен первый протокол из-за отсутствия системы контроля QR-кодов посетителей торгового учреждения.

Произошло это 24 ноября во время очередного рейда по проверке магазинов Магнитогорска площадью больше 400 квадратных метров.

Рабочая группа мэрии обнаружила, что в магазине известной федеральной сети QR-коды у посетителей не проверяли. Часть отделов в магазине были перекрыты ограждениями. Руководство магазина посчитало, что таким образом сократило площадь торгового зала и это освободит от проверки QR-кодов, но чиновников аргументы администрации торгового учреждения не убедили. В результате был составлен административный протокол, согласно которому по статье 20.6.1. КоАП РФ директору грозит административный штраф до 50 тысяч рублей.

Напомним, система QR-кодов действует в Челябинской области с 18 октября 2021 года. С этого времени посещение театров, концертов и других культурных и спортивных мероприятий с участием более 100 человек без кода, подтверждающего вакцинацию от COVID-19, невозможно. С 8 ноября требование о наличии QR-кода распространяется на посетителей объектов розничной торговли, площадь которых свыше 400 квадратных метров, бассейнов, саун. Дело дошло до того, что в одни магазины стариков не пускают даже за хлебом.

Зато в других уже, похоже, победили коронавирус. Так, в центре Челябинска в магазине другой известной сети, тоже подпадающем под требование QR-контроля, поначалу ввели проверку QR-кодов, но затем, когда поток покупателей резко снизился, от нее отказались, видимо, в надежде, что проверяющие не придут. Сотрудники расслабились настолько, что кассиры начали работать без масок. А в ответ на замечание покупателей отвечают, что за маской нужно идти в подсобку, «но если вам так хочется постоять в очереди, мы, конечно, можем за ними сходить».

Челябинск, Виктор Елисеев

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