27-29 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

27.11.2021, суббота
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12:00 Челябинск – Второй день Чемпионата России по боксу среди женщин (Дворец спорта «Юность», Свердловский пр., 51)
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14:00 Челябинск – Мастер-класс по росписи глиняной игрушки (Картинная галерея Музея изобразительных искусств, ул. Труда, 92А)
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16:00 Челябинск – Мастер-класс по песочной анимации «Песочные сказки» для детей от 4,5 до 6 лет в рамках выставки «Волшебный фарфор». Занятия проводит педагог, специалист по песочной анимации – Татьяна Котлованова (Картинная галерея Музея изобразительных искусств, ул. Труда, 92А)
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18:30 Челябинск – Премьера спектакля «Мера за меру» (Молодежный театр, ул. Кирова, 116)
28.11.2021, воскресенье
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11:00 Челябинск – Очная лекция старшего преподавателя кафедры математического анализа математического факультета ЧелГУ Михаила Турова «В какие игры не стоит играть с математиком» в рамках проекта «Воскресный университет» (ЧелГУ, ул. Бр. Кашириных, 129, главный корпус, ауд. А-17)
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11:00 Челябинск – Финал Общественной семейной награды «Зерна», направленной на выявление и объединение дружных и ярких семей Южного Урала, а также на продвижение традиционных семейных ценностей. Истории семей финалистов (Камерный театр, ул. Цвиллинга, 15)
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11:00 Челябинск – Литературно-игровой кукольный спектакль «Мама для мамонтёнка» (детская библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 11)
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11:00 Челябинск – Волшебная мастерская: Делаем подарок маме (детская библиотека №2 им. А.Б. Горской, ул. Воровского, 63А)
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11:00 Челябинск – Школа Самоделкина: мастер-класс «Знаменитая собака Клякса» (детская библиотека №5, ул. Калининградская, 23А)
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11:00 Челябинск – Час Познавайки: играем в увлекательные и интересные настольные игры (детская библиотека №10 им. Л.А. Преображенской, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Час настольных игр (детская библиотека №13, Шоссе Металлургов, 53А)
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12:00 Челябинск – Торжественная церемония открытия стелы в честь присвоения Челябинску звания трудовой доблести (Бульвар Славы, участок между ул. Советской и ул. Цвиллинга)
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12:00 Челябинск – Третий день Чемпионата России по боксу среди женщин (Дворец спорта «Юность», Свердловский пр., 51)
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14:00 Челябинск – Занятие «Народная кукла» (детская библиотека №12, ул. 40-летия Победы, 6)
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14:30 Челябинск – Рисуем с Почемучкой (детская библиотека №2 им. А.Б. Горской, ул. Воровского, 63А)
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14:00 Челябинск – Мастер-класс «Открытка для мамы»: техника декупаж (детская библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 11)
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15:00 Челябинск – Час настольных игр (детская библиотека №13, Шоссе Металлургов, 53А)
29.11.2021, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)
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