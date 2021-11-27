27-29 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

16:00 Челябинск – Мастер-класс по песочной анимации «Песочные сказки» для детей от 4,5 до 6 лет в рамках выставки «Волшебный фарфор». Занятия проводит педагог, специалист по песочной анимации – Татьяна Котлованова (Картинная галерея Музея изобразительных искусств, ул. Труда, 92А)