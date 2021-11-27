В Челябинской области от ковида в течение рабочей недели умерли 150 человек

В Челябинской области за сутки выявлено 653 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 30 зараженных. Это максимальный суточный показатель в ходе эпидемии, и он держится уже 5 дней подряд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 126 тысяч 625 инфицированных. 6 тысяч 320 из них умерли (непосредственно от инфекции – 5 тысяч 46).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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