В Челябинске подросток устроил ДТП с пятью автомобилями

В Челябинске произошло массовое ДТП.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на улице Чичерина водитель BMW устроил столкновение с Toyota, KIA, Skoda и Hyundai. За рулем BMW был несовершеннолетний.
Очевидцы утверждают, что он летел по улице Чичерина со скоростью «под сотку».
По информации ГИБДД, в ДТП никто не пострадал.
Челябинск, Павел Зварзин
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