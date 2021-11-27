В Челябинске подросток устроил ДТП с пятью автомобилями

В Челябинске произошло массовое ДТП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на улице Чичерина водитель BMW устроил столкновение с Toyota, KIA, Skoda и Hyundai. За рулем BMW был несовершеннолетний.

Очевидцы утверждают, что он летел по улице Чичерина со скоростью «под сотку».

По информации ГИБДД, в ДТП никто не пострадал.

Челябинск, Павел Зварзин

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