В Челябинскую область вернулись НМУ

В Челябинскую область вернулись неблагоприятные метеоусловия.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, С 19 часов 28 ноября до 19 часов 29 ноября на территории Челябинска, Коркино, Карабаша и Златоуста в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

В связи с этим отдельным предприятиям Челябинской области выдано предупреждение о снижении объема выбросов в атмосферу.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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