Рост промышленности на Южном Урале продолжает замедляться

В Челябинской области продолжается падение темпов роста промышленного производства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, индекс промышленного производства на Южном Урале в январе-октябре нынешнего года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,7%.

Динамику роста показали 3 группы ИПП: добыча полезных ископаемых (+24,8%), обеспечение электроэнергией, газом и паром (+10,8%), обрабатывающие производства (+7,5%).

Промышленность Челябинской области имеет более высокие темпы роста в сравнении со средними темпами по России (+5,0%) и УрФО (+6,0%).

Вместе с тем, рост промышленного производства в регионе существенно замедляется на протяжении последних пяти месяцев. Так, максимальное значение ИПП на Южном Урале зафиксировано за период январь-май 2021 года – 113,7%. Далее темпы роста производства поступательно снижались, сократившись в течение последующих пяти месяцев на 5%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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