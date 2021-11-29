Власти Челябинска рассказали, когда откроют главный ледовый городок

В мэрии Челябинска сообщили дату открытия ледового городка на площади Революции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», официальное открытие ледового городка на главной площади Челябинска должно состояться 27 декабря. Об этом сообщил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

По словам чиновник, работы должны завершиться 25-26 декабря. Однако в случае неблагоприятных погодных условий дата открытия может быть перенесена.

Напомним, в нынешнем году на площади Революции в Челябинске должен вырасти «Сказочный лес». Его «населят» Баба Яга, Кощей Бессмертный и другие герои русских сказок. Аукцион по обустройству городка выиграла екатеринбургская компания, с которой у мэрии уже был опыт работы. На его создание уйдет порядка 8,5 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»