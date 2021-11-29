В Челябинской области неделю держится максимальный уровень смертности от COVID-19

На Южном Урале зафиксировали 656 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 29 ноября подтверждены 127 тысяч 936 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 656 новых подтверждений заражения коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки выписаны 1 тысяча 474 человека. ️Больных COVID-19 – 14 тысяч 266 южноуральцев.

Умерли 30 человек, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 6 тысяч 380 больных коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 5 тысяч 106).

Отметим, что рекордный уровень суточной смертности – 3- человек – держится на Южном Урале уже семь дней подряд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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