В Челябинске задержали горожанина, искавшего наемника для убийства жены

В Челябинске арестовали мужчину, готовившего убийство гражданской супруги.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Тракторозаводского района Челябинска поддержало ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей 42-летнему местному жителю, обвиняемому в приготовлении к подстрекательству на совершение убийства по найму.
По версии следствия челябинец решил избавиться от гражданской жены, с которой имеет двоих общих несовершеннолетних детей. Для этого он нашел по объявлению частного детектива. Его-то горожанин и попытался уговорить расправиться с женщиной, обещая ему за это 50 тысяч рублей.
Однако детектив сообщил о планах «любящего супруга» в правоохранительные органы.
Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.
Челябинск, Виктор Елисеев
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