Известный общественник вновь выступил против установки памятника Царю-Освободителю в центре Челябинска

Челябинский краевед призвал горожан помешать утверждению экспертизы, разрешающей установку памятника Александру II на Алом поле.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», известный челябинский краевед Юрий Латышев опротестовал акт экспертизы, одобряющий установку монумента императору Александру II на Алом поле, рядом с храмом в честь святого благоверного князя Александра Невского. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

«22 ноября на сайте госкомитета охраны ОКН ЧО появился акт экспертизы, одобряющий установку памятник царю в охранной зоне храма Александра Невского. До 10 декабря можно отправлять протесты (через интернет-приемную) по этому акту, что я и сделал сегодня», – заявил челябинец.

По словам общественника, автор акта экспертизы «известен своим отрицательным отношением к объектам культурного наследия Челябинска». «Именно компания «Цера», возглавляемая им, представила в 2018 году 14 актов экспертизы по исключению с госохраны памятников истории и культуры Челябинска. Практически все эти акты были возвращены на доработку и судьба их до сих пор неизвестна», – отметил южноуралец.

Краевед также напомнил, что памятник должен появиться в охранной зоне памятника культуры регионального значения «Храм Александра Невского». «Следует отметить, что в данной охранной зоне запрещено новое капитальное строительство и разрешено только сохранение и восстановление градостроительных характеристик историко-градостроительной среды конца XIX – начала XX веков. Предлагаемый памятник имеет все признаки капитального сооружения: объект не носит временный характер; постройка привязана к определенному участку и капитальному фундаменту; на готовый объект (объект недвижимости) выдается документация, удостоверяющая право собственности владельца (обязательно ставится на кадастровый учет). На территории охранной зоны храма никогда не было никаких памятников, поэтому установка памятника царю в охранной зоне будет нарушением градостроительных характеристик историко-градостроительной среды конца XIX – начала XX веков и создаст помехи при визуальном восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде. Вот в границах регулирования застройки и хозяйственной деятельности храма Александра Невского действительно возможно размещение объектов монументального искусства», – настаивает Латышев.

Напомним, о планах по установке памятника у храма святого благоверного князя Александра Невского на Алом поле стало известно в январе этого года. Как выяснилось, инициатива принадлежит епархии Русской православной церкви и владельцу телеканала «Царьград» Константину Малофееву.

При этом часть общественников и урбанистов выступили против идеи, усомнившись в возможности органичного существования нового мемориального объекта в едином комплексе сквера, переполненном советской символикой.

Открыть монумент планировалось 10 октября. Однако за несколько дней до торжественного мероприятия известный краевед Юрий Латышев заявил о незаконности установки, так как не были оформлены необходимые документы. После этого открытие перенесли, а организаторы заверили, что полный пакет необходимых документов обязательно оформят. Теперь установить монумент планируется в декабре этого года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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