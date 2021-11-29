В Миассе оштрафовали директора гимназии, отказавшего в зачислении в 10 класс из-за тройки

Миасскую гимназию обязали зачислить в десятый класс ученика, закончившего девятилетку с тройками.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Миасса провело проверку исполнения законодательства об образовании в части приема учащихся на обучение в 10-11 классы.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры выяснили, что в августе 2021 года ученику отказали в зачислении в 10 класс технологического профиля в связи с его несоответствием критериям, установленным законом Челябинской области «Об образовании в Челябинской области», а именно из-за наличия оценок «удовлетворительно».

Вместе с тем, по состоянию на сентябрь в классе имелись свободные места для зачисления обучающихся. Кроме того, в некоторые из зачисленных в класс учащихся также имели среди оценок в аттестате тройки. Это свидетельствовало, по мнению надзорного ведомства, «об отсутствии единообразного подхода к решению вопроса о приеме на обучение и нарушении права подростка на получение среднего общего образования в указанной образовательной организации».

По результатам проверки прокуратурой города директору образовательной организации внесено представление с требованием рассмотреть вопрос о зачислении ученика на обучение в 10 класс для получения среднего общего образования.

Представление удовлетворено, ученик зачислен на обучение в гимназию.

Кроме того, мировой судья оштрафовал руководителя гимназии на 30 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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