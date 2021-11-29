Челябинца, расправившегося с семимесячным младенцем, нашли мертвым в СИЗО

В челябинском СИЗО нашли мертвым челябинца, признанного виновным в убийстве семимесячного ребенка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тело 30-летнего заключенного нашли в одной из камер СИЗО-1 Челябинска в субботу, 27 ноября. Эту информацию подтвердили в ГУФСИН по Челябинской области.

Накануне, 26 ноября, его и его гражданскую жены признали виновными в убийстве семимесячного ребенка женщины.

Напомним, 22 октября прошлого года челябинка заявила в полицию о похищении 7-месячного сына. Позже она призналась, что выкинула сына в реку – ребенок якобы умер от врожденной болезни, и она испугалась, что ее обвинят в убийстве. Тело мальчика действительно нашли в реке Миасс.

Следователи выдвинули свою версию: женщина и ее сожитель избили семимесячного ребенка. В результате множественных ударов малыш скончался. Чтобы избавиться от него, пара сбросила ребенка в реку Миасс.

Мужчина вину признал частично, при этом отказался давать показания. Мать ребенка тоже признала вину неполностью.

В минувшую пятницу Калининский районный суд приговорил женщину к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Мужчина должен был провести в колонии строго режима 9 лет 11 месяцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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