В Челябинске закроют движение трамваев по улице 1-ой Пятилетки

В Челябинске начинается замена трамвайных путей на улице 1-ой Пятилетки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, министерство дорожного хозяйства региона завтра, 30 ноября, приступает к замене трамвайных путей по улице Первой Пятилетки. До 24 декабря включительно движение трамваев на участке от автодороги Меридиан до улицы Горького будет закрыто полностью, для автомобильного транспорта вводятся ограничения.

Начиная с завтрашнего дня, 30 ноября, с 22:00 движение автотранспорта по улице Первой Пятилетки будет ограничено по крайним левым полосам. Для проезда останутся от 1 до 2 полос, в зависимости от ширины проезжей части, сообщил заместитель главы города Челябинска Максим Куляшов.

В рамках замены трамвайных путей будет также произведен ремонт пересечения улицы Горького с Артиллерийской, закрытие данного перекрестка будет производиться позже, с 17 декабря, и только на выходные дни. До начала этих работ движение по улице Артиллерийской будет осуществляться в оба направления без изменений.

На время проведения ремонтных работ трамваи будут следовать по измененным маршрутам:

№5 – ЧМК – ул. Карла Маркса – ЧГРЭС – ул. Чистопольская (в оба направления).

№8 – ЧЭМК – ул. Горького – ул. Чистопольская (в оба направления).

№15 – Чичерина – ул. Карла Маркса – ЧГРЭС – ЧТЗ (в оба направления).

№18 – ЧМК – улица Карла Маркса – ЧГРЭС – улица Чистопольская (в оба направления).

№22 – Чичерина – улица Карла Маркса – ЧГРЭС – улица Чистопольская (в оба направления).

Водителей просят планировать свои поездки с учетом введенных ограничений.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»