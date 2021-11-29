В Челябинске поймали почтальона, воровавшую посылки

В Челябинске задержали оператора почтовой связи, присваивавшую посылки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте, сотрудники управления в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Ревизор» установили и задержали 45-летнюю жительницу Челябинска, подозреваемую в краже почтовых отправлений.

Оперуполномоченные уголовного розыска выяснили, что с июля по август 2021 года женщина, работая оператором связи в почтовом отделении, присвоила пять чужих посылок.

Челябинка, пользуясь своими логином и паролем, проставляла в специальной программе отметки о том, что покупатель не явился за почтовым отправлением, и его посылка возвращена отправителю. На самом деле посылку она забирала себе. Этим же летом женщина уволилась из почтового отделения.

Во время проверки руководством почты установлено, что посылки так и не вернулись в пункты отправления.

В похищенных посылках были женская одежда и косметика. Часть вещей злоумышленница оставила себе и пользовалась ими, некоторые вещи она выбросила, так как они ей не подошли.

Похищенное было частично изъято оперативниками. Ущерб, причиненный отправителям посылок, превысил 18 тысяч рублей.

Дознаватели возбудили в отношении задержанной уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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