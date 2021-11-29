В Челябинске второй раз за день меняют схему движения трамваев из-за ремонта на улице 1-ой Пятилетки

В региональном миндортрансе озвучили новую схему движения трамваев из-за ремонта на улице 1-ой Пятилетки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства, уже с 1 декабря с 9:00 движение автотранспорта по улице Первой Пятилетки будет ограничено. Для проезда останутся от одной до двух полос, в зависимости от ширины проезжей части.

А вот работа трамваев будет существенно скорректирована в сравнении с заявлявшейся ранее.

Трамвайные маршруты будут работать следующим образом:

Маршрут №3: ЧМК – ул. Карла Маркса – Трамвайное депо №1 (в оба направления);

Маршрут №5 отменяется;

Маршрут №7 отменяется;

Маршрут №8: ул. Чистопольская – ЧЭМК (в оба направления);

Маршрут №15: ул. Чичерина – ул. Карла Маркса – ул. Российская – ЧГРЭС – пр. Победы – ул. Горького – ЧТЗ (в оба направления);

Маршрут №16: ул. Чичерина – ул. Карла Маркса – Трамвайное депо №1 (в оба направления);

Маршрут №18: ЧМК – ул. Карла Маркса – ул. Российская – ЧГРЭС – пр. Победы – ул. Горького – ул. Чистопольская (в оба направления);

Маршрут №22: ул. Чичерина – ул. Карла Маркса – ул. Российская – ЧГРЭС – пр. Победы – ул. Горького – ул. Чистопольская (в оба направления).

Челябинск, Виктор Елисеев

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