30 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

11:00 Челябинск – Онлайн-лекция врача Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Андрея Потапова «Влияние стресса на сердце и сосуды»: как стресс влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний и как это можно предотвратить, как определить уровень стресса, научиться его преодолевать, различать тревогу, депрессию и синдром эмоционального выгорания (Подключиться к конференции через Zoom по ссылке. Идентификатор конференции: 779 526 0878. Код доступа: 1)