30 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

30.11.2021, вторник
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11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Безопасность дорожного движения в Челябинской области» (пресс-центр «Гранада Пресс»)
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11:00 Челябинск – Онлайн-лекция врача Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Андрея Потапова «Влияние стресса на сердце и сосуды»: как стресс влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний и как это можно предотвратить, как определить уровень стресса, научиться его преодолевать, различать тревогу, депрессию и синдром эмоционального выгорания (Подключиться к конференции через Zoom по ссылке. Идентификатор конференции: 779 526 0878. Код доступа: 1)
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12:00 Челябинск – Пятый день Чемпионата России по боксу среди женщин (Дворец спорта «Юность», Свердловский пр., 51)
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14:00 Челябинск – Церемония награждения победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской области в 2021 году с участием губернатора Алексея Текслера (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, 6 этаж, зал приемов)
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